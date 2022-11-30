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Sokakta parçalanmış halde kadın cesedi bulundu! Esrarengiz ölümde korkunç şüphe "Kimse görmedi sadece..."

30.11.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da korkunç bir olay meydana geldi. 68 yaşındaki bir kadının sokakta parçalanmış halde cesedi bulundu. Kadının oğlu, olayın kendisi ormandayken yaşandığını ve nedenini bilmediğini söyledi. Cesedin yakınındaki 6 sahipsiz köpek iğneyle bayıltılarak barınağa götürülürken kadının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu mu yoksa başka bir sebeple mi öldüğü araştırılıyor.

Sokakta parçalanmış halde kadın cesedi bulundu! Esrarengiz ölümde korkunç şüphe "Kimse görmedi sadece..."

Kütahya'daki Sekiören köyünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Jandarma ekipleri; sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanmış olan cesedin, yakındaki bir evde yaşayan 68 yaşındaki Emine Akçay'a ait olduğu tespit edildi. İşte kan donduran olayla ilgili detaylar...

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Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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OĞLU, KENDİSİ ORMANDAYKEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, gazetecilere, kendisi ormandayken gerçekleştiği için olayın nedenini bilmediğini söyledi.

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"OLAYI KİMSE GÖRMEDİ"

Komşulardan Aysun Çatal ise olayı kimsenin görmediğini, sadece kadının parçalanmış halde cesedini bulduklarını ifade etti.

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KÖPEKLER BAYILTILARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Köye gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, cesedin yakınındaki 6 sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltarak barınağa götürdü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, kadının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi öldüğüne ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. (AA)

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