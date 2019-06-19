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Sokakta rastgele ateş ederken Ali'yi vurdu, 6 gün sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, otomobilden rastgele ateş eden İ.A.'nın (27) tabancasından çıkan mermi, sokakta oynayan Ali Daşkın'ın (10) bacağına isabet etti.

Sokakta rastgele ateş ederken Ali'yi vurdu, 6 gün sonra yakalandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, otomobilden rastgele ateş eden İ.A.'nın (27) tabancasından çıkan mermi, sokakta oynayan Ali Daşkın'ın (10) bacağına isabet etti. Yaralanan Daşkın, hastanede tedavi edilirken, İ.A. ise olaydan 6 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Olay, cuma günü, Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilden rastgele ateş eden kişinin tabancasından çıkan mermi, sokakta oyun oynayan Ali Daşkın'ın bacağına isabet etti. Küçük çocuk, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi, araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Daşkın'ı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Daşkın, tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de tabancayla ateş eden kişinini kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, ateş açanın İ.A. olduğunu belirledi. Gümüştekin Mahallesi'ndeki evine bugün operasyon düzenlenen İ.A., gözaltına alındı. İ.A.'nın olayda kullandığı tabanca, tarif ettiği boş arazide bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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