HABER

Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

  Çorum’da sokakta sigara içen M.Ç.

Çorum’da sokakta sigara içen M.Ç. adlı kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen O.N.A. ile polis arasında arbede çıktı. Takviye ekiplerin müdahalesi ile şüpheli gözaltına alınırken, tepki gösteren kalabalığa polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, O.N.A. sokakta sigara içtiği için tartıştığı M.Ç. adlı kadını darp etti. M.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. O.N.A. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte polise bıçak çektiği öne sürülen O.N.A., gözaltına alındı. Çevrede toplanan kalabalık O.N.A.'nın gözaltına alınmasını tepki göstererek, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis kalabalığı cop ve biber gazı kullanarak dağıttı. Biber gazından etkilenen bazı kişiler hastaneye başvurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu arada polise başvuran M.Ç., sokakta sigara içtiği sırada O.N.A’nın kendisine hakaret ettiğini ve bıçak göstererek, darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Olay anı görüntüleri (Cep telefonu kamerası)

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

======================

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Bahçede gördüklerine inanamadılar! Haberi alır almaz oraya koştularBahçede gördüklerine inanamadılar! Haberi alır almaz oraya koştular
Bayram namazı Giresun 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı Giresun 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Iğdır 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Iğdır 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Hatay 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Hatay 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Hakkari 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Hakkari 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.