Sokakta sigara içmek yasak mı? Sigara içme yasağı var mı? İşte cezası…

Türkiye’de kapalı alanlarda sigara içenlere yönelik olarak hem içene hem de mekan sahibine para cezası uygulanıyor. Polis veya Jandarma kapalı alan içerisinde sigara içildiğini tespit ettiğinde işletme sahibine ve sigara içen vatandaşa 188 TL’den 7 bin 453 TL’ye kadar ceza yazabiliyor. Kovid-19 ile birlikte sigara ile ilgili yasaklar da değişti. Geçtiğimiz yıl alınan kararla göre kapalı alanların yanı sıra sokakta sigara içme ile ilgili kararlarda da değişiklik oldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 2020 yılında 81 ilde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurmuştu. 2021 yılında da sokakta ve caddede sigara içme yasağı devam ediyor. Virüsün yayılmasına neden olabileceğinden vatandaşların maskelerini çıkarıp sigara içmeleri durumunda polis veya jandarma tarafından kurala uymayanlara cezai işlem başlatılacak.
2020 yılında alınan karara göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmek yasaklandı. Yasağa uymayan vatandaşlar Kabahatler Kanunu’nun 32’nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Ülke genelinde açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak belirlendi.
Sigara içme yasağı ile ilgili olarak Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;
Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti
Buna göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.
65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek.
Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.
Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri”konulu ek genelge gönderdi.
Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.