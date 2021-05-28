Sokakta sigara içmek yasak mı? Sigara içme yasağı var mı? İşte cezası…

Türkiye’de kapalı alanlarda sigara içenlere yönelik olarak hem içene hem de mekan sahibine para cezası uygulanıyor. Polis veya Jandarma kapalı alan içerisinde sigara içildiğini tespit ettiğinde işletme sahibine ve sigara içen vatandaşa 188 TL’den 7 bin 453 TL’ye kadar ceza yazabiliyor. Kovid-19 ile birlikte sigara ile ilgili yasaklar da değişti. Geçtiğimiz yıl alınan kararla göre kapalı alanların yanı sıra sokakta sigara içme ile ilgili kararlarda da değişiklik oldu.

SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 2020 yılında 81 ilde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurmuştu. 2021 yılında da sokakta ve caddede sigara içme yasağı devam ediyor. Virüsün yayılmasına neden olabileceğinden vatandaşların maskelerini çıkarıp sigara içmeleri durumunda polis veya jandarma tarafından kurala uymayanlara cezai işlem başlatılacak.

SOKAKTA SİGARA İÇMENİN CEZASI NE KADAR?

2020 yılında alınan karara göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmek yasaklandı. Yasağa uymayan vatandaşlar Kabahatler Kanunu’nun 32’nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Ülke genelinde açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak belirlendi.