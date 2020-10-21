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Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı! Müge Anlı'ya başvurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programına yaşlı adam, sokakta tanışıp eve aldığı kadının eşinin 130 bin TL'lik altınını çaldığını söyleyerek yardım istedi. Yaşlı çiftin başına gelen talihsiz olaya üzülen bir hayırsever ise altınların bedelini karşıladı. Öte yandan altınları çaldığı ileri sürülen kadın "Bana altınları Metin amca verdi bir de yanağımdan öptü beni" diyerek iddiaları yalanladı.

Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı! Müge Anlı'ya başvurdular

Müge Anlı, Kayseri'de yaşayan Hatice K. ve Metin K. çiftinin bir garip kayıp altın olayını gündeme taşımıştı. İddiaya göre, 75 yaşındaki Metin K., geçtiğimiz ağustos ayında sokakta Yeşim isimli bir kadınla tanışmış ve evine getirmişti. Ertesi sabah kadın evden gittiğinde Hatice K.'nin 130 bin lira değerindeki altınları da yok olmuştu.

AİLESİNE BENZETTİĞİ ÇİFTE 130 BİN TL VERDİ

Çift, altınlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Altınların yok olmasıyla birlikte yaşadıkları anlaşmazlıkları dile getiren yaşlı çiftin durumuna üzülen bir hayırsever, Müge Anlı'yı arayarak; "Annemle babama benziyorlar. Onların mağduriyetini ben gidereceğim" dedi ve ailenin yaşadığı 130 bin liralık kaybı karşıladı.

'ALTINLARI KENDİ VERDİ, ÖPTÜ BENİ'

Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı! Müge Anlı'ya başvurdular mynet

Altınları çaldığı ileri sürülen ve 3 hafta sonra serbest bırakılan Yeşim isimli kadın ise "Bana altınları Metin amca verdi bir de yanağımdan öptü beni" diyerek iddiaları yalanladı.

(İHA)

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