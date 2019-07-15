HABER

Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti o anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Elazığ’da kız arkadaşıyla yürürken tartışıp itişip kakışan bir kişi, o sırada orada bulunan bir kişi tarafından tokat yedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi.

Elazığ’da kız arkadaşıyla yürürken tartışıp itişip kakışan bir kişi, o sırada orada bulunan bir kişi tarafından tokat yedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olduğu tahmin edilen bir kız ile erkek arasında telefon nedeniyle tartışma ardından itişip kakışma yaşandı. Bu sırada kız, orada bulunan Ferhat Çalışkan’dan yardım istedi. Kızı itip kaktığını da gören Çalışkan da şahsa tokat attı. Tokat atılması nedeniyle bu kez kız Ferhat Çalışkan’a tepki gösterdi. Yaşanan ilginç olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Ferhat Çalışkan da olay anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyasında, "Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes videoyu izlesin ve hala insanlığın ölmediğini görsün. Bu olay 3 gün önce benim başıma geldi. Elazığ’ın iklimi serttir ama insanı merttir" ifadeleriyle paylaştı.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Samsun'da ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandıSamsun'da ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı
Beytüşşebap'ta üs bölgesi yolunda patlama: 1 işçi şehit, 2 yaralı (2)Beytüşşebap'ta üs bölgesi yolunda patlama: 1 işçi şehit, 2 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.