HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokakta tartışmaya başladılar, silahını çıkarıp kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

Sokakta tartışmaya başladılar, silahını çıkarıp kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

29.11.2024 07:54
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
29.11.2024 07:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Çevredekilerin iddiasına göre Fahrettinpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında ‘kız meselesi’ yüzünden kavga çıktı. Taraflardan B.B. tabanca ile 4 kişiye ateş ederek kaçtı. 3 genç feci şekilde can verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde B.B., sokakta tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda 3 kişi ölüp, 1 kişi de yaralanırken, şüpheli B.B. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında iddiaya göre “kız meselesi” nedeniyle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., yanında bulunan tabancayla karşı gruba ateş açtı.

B.B.'nin tabancasından çıkan mermiler 4 kişiye isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan A.M. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

1

Olay yerinde 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, B.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA - AA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Havalimanında şok protesto: "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

Havalimanında şok protesto: "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

Bahçeli çağrı yaptı, Erdoğan talimatı verdi!

Bahçeli çağrı yaptı, Erdoğan talimatı verdi!

Sadece 4,5 ay cezaevinde kaldı! HSK harekete geçti, savcı ve hakim hakkında soruşturma

Sadece 4,5 ay cezaevinde kaldı! HSK harekete geçti, savcı ve hakim hakkında soruşturma

Ağabeyi taciz iddiasıyla imamı öldürmüştü! Küçük kız yaşadıklarını anlattı

Ağabeyi taciz iddiasıyla imamı öldürmüştü! Küçük kız yaşadıklarını anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.