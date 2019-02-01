Sokakta tartıştığı 5 kişi tarafından dövülüp, bıçaklandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Suriyeli Muhammed Avas, sokak ortasında Suriyeli 5 kişi tarafından dövülüp, 3 yerinden bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Avas tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Avas evine gittği esnada sokakta karşılaştığı kimlikleri öğrenilemeyen ve Suriyeli olduğu belirtilen 5 kişiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Avas, grup tarafından dövüldü ve ardından bıçaklandı. 3 yerinden bıçaklanan Avas, kavgayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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