HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokakta üşüyen köpeği böyle ısıttılar!

Sokakta üşüyen köpeği böyle ısıttılar!

16.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokakta üşüyen köpeği böyle ısıttılar!

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde üşüyen yavru köpeği polis aracına alarak ısıtan ekip, takdir topladı.

Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi’nde yürüyüş yapan tavuk üreticisi Özkan Sarı, üşüyen yavru köpeği görünce sevmek için kucağına aldı. Durumu fark eden polis ekipleri yavru köpeği alarak ekip aracına götürdü. Polisler, aracın kliması ile yavru köpeği ısıttı, sonra da mama ve süt verdi.

'KLİMA İLE ISITTILAR'

Özkan Sarı, “Köpek titriyordu. Yolda gördüm. Donmak üzereydi. Kucağıma aldım. O sırada ekipler geçiyordu. Yavruyu görünce durdular ve yavruyu elimden alarak araca götürdüler. Hemen klima ile ısıttılar” dedi.

afc10ca02b21af1d5c6924224416087c

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya'da, can dostlarımızın yoğun kar yağışı ve soğuklardan etkilenmemesi için bütün polis ekiplerimiz seferber durumda. Onların merhametimize ve sevgimize en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde sokaklarda bulunan can dostlarımızı korumayı ve beslemeyi ihmal etmeyelim” dedi.

2601c4e8b04ebbecd87c662050375975

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Fırtına okulun dış cephesini uçurdu!Fırtına okulun dış cephesini uçurdu!
Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Çocuklar ders başında ebeveynler kartopu savaşında

Esnaftan kartopu savaşı!

Muğla'da fırtına okulun dış cephe kaplamasını uçurdu!

Fırtına okulun dış cephesini uçurdu!

Afyonkarahisar'da 'pes' dedirten olay! 5 litrelik ayçiçek yağını çaldılar

Bu da oldu! Ne çaldıklarına inanamayacaksınız

İzmir'de şaşırtan olay: Yeni doğan kuzu 'anne' diye seslendi

Yeni doğan kuzunun çıkardığı ses, herkesi şaşırttı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Kaza yapan genç baba korkusuyla tir tir titredi

Kaza yapan genç baba korkusuyla tir tir titredi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.