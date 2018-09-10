HABER

Sokakta uyuşturucu satışına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir miktar eroin ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sokakta uyuşturucu satışına 2 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir miktar eroin ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 65,95 gram eroin ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen Y.A. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBüyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...Büyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...
Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli olduAntalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
Kesilen ağacın altında kalarak ölen Zeynep, toprağa verildiKesilen ağacın altında kalarak ölen Zeynep, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.