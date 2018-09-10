Sokakta uyuşturucu satışına 2 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir miktar eroin ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 65,95 gram eroin ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen Y.A. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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