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Sokakta uyuyan köpeğin üstünü örten adam

İLGİNÇ HABERLER  | 25.08.2018 19:02 | Son Güncelleme

Gecenin bir vakti uyuyan köpeğin üstünü örten adamın görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük beğeni topladı. Gecenin bir vakti karşısına çıkan köpeğin üzerini örten adam bu güzel görüntülerin olmasınıa sağladı. İşte sosyal o video.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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