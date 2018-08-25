Sokakta uyuyan köpeğin üstünü örten adam

Sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük beğeni topladı. Gecenin bir vakti karşısına çıkan köpeğin üzerini örten adam bu güzel görüntülerin olmasınıa sağladı. İşte sosyal o video.
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