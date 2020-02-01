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Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:00 | Son Güncelleme

VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a (61), Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, misafirhaneye yerleştirdi.

Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a (61), Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, misafirhaneye yerleştirdi.
Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştığı belirtilirken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Emniyet ekiplerinin haber vermesiyle, Belediye ekipleri, Orat'ı araçla alarak misafirhaneye yerleştirdi. Burada yeme, içme, banyo ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan yaşlı adam, belediye ekiplerine teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI

Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

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