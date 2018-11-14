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Sokakta yorganla dolaşan gençlere başkandan çay daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ta hava sıcaklığı sıfırın altına inince gençler soğuğa dikkat çekmek için caddelerde yorganla dolaştıkları anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Belediye Başkanı Sami Aydın, gençlere çay davetinde bulundu.

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hava sıcaklığı sıfırın altına inince gençler soğuğa dikkat çekmek için caddelerde yorganla dolaştıkları anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Belediye Başkanı Sami Aydın, gençlere çay davetinde bulundu.

Kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, önceki günden itibaren düşüş yaşadı. Dün gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Atatürk Caddesi üzerinde, havanın soğumasıyla birlikte yorgana sarılarak dolaşan kişilerin fotoğrafları paylaşıldı. 'Sivas'ta havalar soğudu, yorgansız sokağa çıkmayın' uyarısı ile paylaşılan fotoğraf ilgi gördü. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Havası sert insanı mert Sivas. Hem de yün yorgan. Gençler beni bulun. Bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız" ifadelerini kullandı.

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