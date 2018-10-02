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Sokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sokakta kavga ettiği eşi A.D'yi yumruklayıp, boğazına bıçak dayayan H.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Sokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da sokakta kavga ettiği eşi A.D'yi yumruklayıp, boğazına bıçak dayayan H.D., polis tarafından gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki üst geçitte, saat 10.00 sıralarında H.D. ile eşi A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H D., eşini tartaklamaya başladı. Eşinin kendisini yumruklaması üzerine sinir krizi geçiren A.D., kendisini üst geçitten atmak istedi. Genç kadını sürükleyerek üst geçitten indiren H.D., simitçiden zorla aldığı bıçağı eşi A.D.'nin boğazına dayadı. Bu sırada çevrede bulunan taksiciler, H.D.'nin elinden A.D.'yi kurtardı. Bıçakla kendisine de zarar vermeye çalışan H.D., olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. H.D. gözaltına alınırken sinir krizi geçiren A.D. ise polis ekiplerince sakinleştirildi. Yüzüne su dökülen kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.
Olayın görgü tanıklarından taksici Kadir Akça, A.D.'nin eşini tartakladıktan sonra boğazına bıçak dayadığını ifade etti. Arkadaşlarıyla birlikte şüphelinin ellerini tutarak kadını kurtardıklarını anlatan Akça, "Kadın sürekli 'Bana bunu yapmayacaktın' diye ağlıyordu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Her şey çok kısa sürede yaşandı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadıSokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadıSokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadıSokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadı

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