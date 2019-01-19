HABER

Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:39 | Son Güncelleme

EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI Bursa'nın Gemlik İlçesinde yolda yürürken başından vurulan Ali Görçin'i öldüren şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın Gemlik İlçesinde yolda yürürken başından vurulan Ali Görçin'i öldüren şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Güvenlik açısından sağlık raporu alınması için Orhangazi Devlet Hastanesine getirilen Bayramcan D. daha sonra Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulamaya alındı. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Bayramcan D. "Ablamı rahatsız ediyordu. Telefonla arayarak buluştuk. buluşma yerine yanımda getirdiğim pompalı tüfekle kovalayarak arkasından ateş ettim. Cinayeti kabul ediyorum" dedi.
Öte yandan cinayet anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(Havadan fotoğraflar)Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(Havadan fotoğraflar)
Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(1)Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.