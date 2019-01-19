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Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 22:53 | Son Güncelleme

GÖZALTINA ALINAN EŞİNİN KARDEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken başından vurularak öldürülen Ali Görçin'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullanılan pompalı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)

GÖZALTINA ALINAN EŞİNİN KARDEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken başından vurularak öldürülen Ali Görçin'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullanılan pompalı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık raporu için Orhangazi Devlet Hastanesi'ne getirilen Bayramcan D., ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Bayramcan D., "Ablamı rahatsız ediyordu. Telefonla arayarak buluştuk. Buluşma yerine yanımda getirdiğim pompalı tüfekle kovalayarak arkasından ateş ettim. Cinayeti kabul ediyorum" dedi.
Öte yandan, cinayet anı ise olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)

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