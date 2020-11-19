HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokakta yürürken fark ettiği yangında faciayı önledi

Sokakta yürürken fark ettiği yangında faciayı önledi

19.11.2020 15:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

Çorum’da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören bir vatandaş, yangına uykuda yakalanan aileyi uyandırarak evden çıkardı.
Edinilen bilgilere göre, Ulukavak Mahallesi Atalay 24. Sokak üzerinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sokakta yürürken evden dumanlar yükseldiğini fark eden Dursun Şenyurt, önce evde kalan aileyi uyandırarak dışarı çıkmalarına yardımcı oldu. Şenyurt, daha sonra itfaiyeyi arayarak haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Büyük paniğin yaşandığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!
Mutfaklarda yer almayacak! 1 Ocak 2021’den itibaren yasak Mutfaklarda yer almayacak! 1 Ocak 2021’den itibaren yasak
1/

En Çok Okunan Haberler

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

Başkan Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

İstanbul'daki günlük koronavirüs vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

Antalya'da ilginç görüntü: Bir gün arayla deniz ve kar keyfi

Fotoğraflar Antalya'da bir gün arayla çekildi

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti

Erdoğan, yanan tarihi camiyi ziyaret etti

Siirt’te camiye çirkin saldırı: 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Siirt'te 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.