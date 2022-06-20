Sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde görenler telefona sarıldı

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Zafraklar Sokak’ta meydana geldi. Yolda yürüyen Nusret Çolak’a, etrafını saran 4 sokak köpeği saldırdı. Köpekler, Çolak'ı sol kolu ve sol bacağından ısırdı.
Kanlar içinde yerde yatan Çolak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Nusret Çolak'ı ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kolundaki damarı parçalanan Çolak, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
(DHA)
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