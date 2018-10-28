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SOKAKTA YÜRÜRKEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda sokakta yürürken halk pazarına balık taşıyan bir kamyonetin altında kalan 60 yaşındaki Gülserin Köprülü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu'nda sokakta yürürken halk pazarına balık taşıyan bir kamyonetin altında kalan 60 yaşındaki Gülserin Köprülü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Yeşildirek Mahallesi 57/6 sokakta meydana geldi. Mahallede kurulan pazara balık taşıyan 34 NA 4793 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, sokakta geriye doğru hareket ederken Gülserin Köprülü(60) adlı bir kadına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan Gülserin Köprülü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Gülserin Köprülü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Köprülü'nün cesedi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kadının felçli eşi ile birlikte yaşadığı, evinden alışveriş yapmak için çıktığı öğrenildi.
Mahallede oturan bir görgü tanığı "Kamyonetin çarptığını görmedim. Ben geldiğimde kadın kamyonetin altındaydı. Polis geldi, halkla beraber aracın altından kadını çıkardılar, ambulansla hastaneye götürdüler, durumu ağırdı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma soruyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan kamyonetten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Genel ve Detaylar

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