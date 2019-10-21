HABER

Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa  Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Arslan, sokakta yürüdüğü sırada, fabrika işçilerinin yol kenarına koyduğu sunta parçalarının altında kaldı. Arslan, yardım çağrılarını duyan fabrika işçileri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüOtomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdüHatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.