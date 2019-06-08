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Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı Gülbahar Çalışkan (70) yaşamını yitirdi, Elife Gürdaş ise yaralandı.

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı Gülbahar Çalışkan (70) yaşamını yitirdi, Elife Gürdaş ise yaralandı. Kaza sonrası otomobildeki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 TH 928 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Gülbahar Çalışkan ve Elife Gürdaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çalışkan, otomobilin altında kalırken, Gürdaş ise yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülbahar Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gürdaş ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çalışkan'ın cesedi, Sivas Belediyesi itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla otomobilin altından çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülbahar Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sırasında otomobilde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu öğrenilirken, aracı kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralıSokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralıSokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralıSokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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