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Sokaktaki canlar aç bırakılmıyor

19.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan soğuk hava şartları ve kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği sokak hayvanları besleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan soğuk hava şartları ve kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği sokak hayvanları besleme faaliyetlerini sürdürüyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yapılan faaliyetlerde kedi ve köpekler şefkatle besleniyor. Soğuyan hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler de unutulmuyor. Ekipler, ilçe merkezinin ve kırsal mahallelerin belirli noktalarına kuru mamalar bırakarak, can dostların imdadına yetişiyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kuşlar için ekmek kırıntılarının hayat kurtarıcı olduğunu ifade ederken, sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine bir damla zeytinyağı damlatarak donmasının önüne geçilebileceğini belirtiyor.

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