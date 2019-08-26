Sokaktaki kavgada yoldaki küçük Ezel'in boğazına makas saplandı

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de sokak üzerinde iki grup arasındaki kavgada, fırlatılan makas, yolda yürüyen 13 yaşındaki Ezel'in boğazına saplandı. Hastanedeki tedavisi süren Ezel E.'nin felç kalma olasılığının bulunduğu belirtildi.

Esentepe Mahallesi 2389 Sokak'ta önceki gün iki grup arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopalı, makaslı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında teyzesiyle yolda yürüyen 13 yaşındaki Ezel E., iki grubun kavgasının arasında kaldı. Taraflardan biri elindeki makası kavga ettiği birine fırlattı. Fırlatılan makas iki grubun arasında kalan Ezel E.'nin boğazına saplandı. Küçük Ezel kanlar içerisinde yere yığıldı. Bilgi verilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Ezel, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ezel'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Küçük Ezel'in, felç kalma olasılığı olduğu belirtiliyor.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan iki gruptan kişileri gözaltına aldı. Kavgaya karışanlardan Ç.G., E. G. ve Ü.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.