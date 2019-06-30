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Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Adana’da apartmanın önünde kedi beslediği için aynı sokakta oturan 2 kadın tarafından ‘Bunu gösteriş için yapıyorsun’ denilerek darp edildiğini iddia eden Merve öğretmen, kadınlardan şikayetçi oldu.Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kedileri beslemek için sokağa çıkan Merve A.

Adana’da apartmanın önünde kedi beslediği için aynı sokakta oturan 2 kadın tarafından ‘Bunu gösteriş için yapıyorsun’ denilerek darp edildiğini iddia eden Merve öğretmen, kadınlardan şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kedileri beslemek için sokağa çıkan Merve A. aynı sokakta oturan 2 kadın tarafından ‘buraya mama koyma. Bunu gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp edildi. Olayın ardından kadın önce hastaneye giderek darp raporu aldı ardından kendisine hakaretler edip sokak ortasında döven 2 kadından şikayetçi oldu.

“Ağza alınmayacak laflar söyleyip üzerime atladılar”
İşaret Dili Öğretmeni Merve A., 2 gün önce sabah saatlerinde sokağındaki kedileri beslemek için evden çıktığını belirterek, “Kedileri beslediğim sırada 2 tane daha önce hiç görmediğim kadın bana sesini yükselterek ‘buralara mama koyma’ dedi. Sonra arkasından 30-35’li yaşlarda bir kadın geldi. ‘Bunlar bunu gösteriş için yapıyor, böyle kedi beslenmez, kedileri besleyerek mi bu hayvanlara çare bulacaksınız?’ şeklinde konuştu. Bende kedileri insan yerine koyduğumu kısırlaştırma bile yaptırdığımı bile söyledim. Kendisi birden sesini yükseltmeye başladı ‘buraya mama koyamazsın apartmana doğuruyor’ tarzında şeyler söyledi. Sesinizi yükseltmeyin deyince ‘sana ne’ diye tepki gösterdi. Sonra yanlarındaki 6-9 yaşlarındaki iki çocuktan birisi yemeğini yiyen kediye vurdu. ‘Bak çocuğun kediye vuruyor’ dedim. Bu seferde ‘vurur vurmaz sana ne’ dedi. Ağza alınmayacak laflar söyledi. O sırada dediklerini kameraya alabilmek için telefonumu çıkardım. ‘Bana ve hayvanlara söylediklerini kameraya söyle’ der demez yanındaki annesi ile beraber üzerime atladılar” dedi.

“Mahallede beni bayağı hırpaladılar kollarım morardı”
Darp edildiği sırada kayıt almak için çıkardığı telefonu elinden alıp attıklarını ve telefonunun kırıldığını söyleyen Merve A. “30-35 yaşlarında olan saçlarımı annesi de kollarımı tuttu. Kollarım morardı. Mahallede beni bayağı hırpaladılar. Darp raporu aldım şikayette de bulundum. Bunun peşini de asla bırakmayacağım. Kendilerine bağırmadım. Hakaret etmedim. Şiddet uygulamadım ve bu şekilde bir saldırıya maruz kaldım maalesef” diye konuştu.

“Hayvanı sevmeyen insanı sevemez”
İnsanları biraz daha duyarlı olmaya çağırdığını kaydeden Merve A. şunları söyledi:
“Sen yapmıyorsan yapana engel olma. Ya da su koymuyorsan koyanın su kabına tekme atma. Mama koyuyorsam onu alıp çöpe atma. Bırakın siz yapmıyorsanız zarar vermeyin biz yapalım. Buna müsaade edin. Bu kadar zor olmamalı hayvanlarla, doğayla, çiçeklerle bir arada yaşamak. Hayvanı sevmeyen insanı sevemez. Hayvanı sevmiyor ki bu insan ben bu hale geldim.”

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler

Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni ‘Gösteriş için yapıyorsun’ diyerek darp ettiler
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