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Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 07:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği kalça kısmından bıçakla yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Olay Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. isimli bir kişi evinin önünde bulunan sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle kalça kısmından elindeki bıçak ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri V.A. isimli kişinin evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe bıçakla saldıran V.A.’yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu’na giden hayvanseverler köpeği bıçaklayan V.A.’dan şikayetçi oldu.

(İHA)

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