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Sokaktaki yavru köpekleri sütle besleyip, uyuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, Şeymus Malgir (58), sokakta gördüğü 8 yavru köpeği marketten aldığı süt ile besledi.

Sokaktaki yavru köpekleri sütle besleyip, uyuttu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, Şeymus Malgir (58), sokakta gördüğü 8 yavru köpeği marketten aldığı süt ile besledi. Karınları doyan köpekler, bir süre sonra uykuya daldı.
Cevizpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden belediye hizmet binası bahçesinde 8 yavru köpeği gören Şeymus Malgir, marketten onlar için süt aldı. Elleriyle yavru köpeklere süt içiren Malgir'i çevre sakinleri ilgiyle izledi. Karınları doyan köpekler, uykuya daldı.
Şeymus Malgir, "Buradan geçerken 8 yavru köpeği gördüm. Onlar için marketten süt aldım. Bir süre sonra anneleri de geldi. Onlara süt verdikten sonra uyumalarını bekledim. Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sokaktaki yavru köpekleri sütle besleyip, uyuttu

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