HABER

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

Antalya’da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı otogardan kaçarken yakalandı.

Antalya’da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı otogardan kaçarken yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde beraber oldukları esnada tartıştıklarını ve ardından kadını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine daire polis itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden girdi. Polis 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ketevan K.’yi salonda üst tarafı çıplak, hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için dört mahallede yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. Belirledikleri şüphelileri tek tek inceleyen ekipler, zanlının bekçi emeklisi 67 yaşındaki M.K. olduğunu belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen zanlı otogardan başka bir ile gitmeye çalışırken dün yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından M.K., adliyeye sevk edildi.

İple boğmuş
Zanlının, hayat kadını olduğu iddia edilen Gürcü kadınla Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde karşılaştıkları ve beraber olmak için anlaşıp, kadının evine gittikleri öğrenildi. Eve gelen ikilinin beraber oldukları esnada tartışma yaşandığı ve M.K.’nin kadını iple boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü

Sokaktan aldığı Gürcü kadını evinde boğarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.