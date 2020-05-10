Sokaktan Beş Yıldızlı Otele

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin salgın hastalık sonrasında yeniden açılması için yaptıkları çalışmalar çerçevesinde bar ve restoranlara yeni kurallar getireceklerini açıkladı. De Blasio, bar ve restoranlarda eldiven giyme, maske takma, kapasiteyi sınırlama ve açık hava hizmetine daha fazla odaklanma gibi bazı yeni kısıtlama ve kurallar getireceklerini belirterek, "New York’taki bar ve restoranlarındaki kalabalık kentin saçtığı yüksek enerjinin bir parçasıydı. Artık böyle olmayacak. Sosyal mesafe kuralları getirilecek" dedi.

New York’un lüks otellerinden Bentley, odalarını metro istasyonlarından çıkartılan ya da sokaklarda yaşayan yüzlerce evsize açtı. Evsizler otele girmek için, yanlarında getirdikleri torbalarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Metro istasyonlarından evsizlerin çıkartılmasının ardından gece yarsısından sonra dört saat kapalı kaldıkları sürede her gece dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı.

Vali Andrew Cuomo’nun kararı çerçevesinde, New York’taki metro istasyonları 115 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz Çarşamba gecesinden itibaren gece yarısından sonra kapanmaya başladı. Metroda yaşayan yüzlerce evsiz kentin çeşitli bölgelerinde otellere ve sığınma evlerine yerleştirildi.

De Blasio, bar ve restoranların açılış zamanıyla ilgili de, "Size tam bir zamanlama veremiyorum, henüz orada değiliz” dedi.

New York Belediyesi Corona virüsü vakalarını takip etmek için bin kişiyi işe alacağını açıkladı.

Kentte Corona virüsüne bağlı en fazla vakaların yaşandığı ve daha çok siyahi ve Latin kökenli Amerikalıların yaşadığı semtlerdeki kiliselerde de test yapılacağı açıklandı.

Sosyal mesafeye uymayanlara ceza yağdı

Geçtiğimiz hafta sonu havaların ısınmasını fırsat bilen New Yorkluların park ve plajlara akın etmesi sonunda bu hafta sonu için kentte bir dizi yeni önlemler alındı. Bazı parklara kısıtlı sayıda insan alındı.

Yapılan duyurularda polisin sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza yazacağı hatırlatıldı. Kentin beş ayrı bölgesinde zaruri ihtiyaç sağlayan dükkanlara maskesiz giren, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere ceza yağdı, kurallara uymayan bir çok işletme kapatıldı.

