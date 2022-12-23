Sokaktan gelen sese koştu, başına iş açtı! 'Dişlerim kırık çenem parçalandı'

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonrasında taraflar olay yerinden ayrıldı. Çatışmanın ardından bu kez olaya karışan şahıslardan biri, bir kadını sokakta dövmeye başladı. Dışarıdaki sesleri duyan Serkan Balkan isimli vatandaş ise konuyu öğrenmek için camdan dışarı baktı. Sokakta kadını döven şahıs, Balkan'ın kendilerine baktığını görüp sinirlenerek ateş etti. Şüphelinin sıktığı mermi Balkan’ın ağzına isabet ederek, kulağının arkasından çıktı. Balkan, ne olduğunu anlamadan kanlar içinde kalırken, olayın tarafları ise kaçtı. Ambulans beklemek için sokağa çıkan yaralı Serkan Balkan, o sırada oradan geçen bir motokurye tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatının şokunu yaşayan Balkan, karakola gidip şahıslardan şikayetçi oldu.

“GRUPLAR BAŞKA MAHALLEDE TEKRAR ÇATIŞTI”

Yaklaşık yarım saat sonra husumetli gruplar, İnönü Mahallesi’nde tekrar çatıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından grupların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

“KAFAMI ÇIKARDIĞIM GİBİ ATEŞ EDİLDİ”

Kafasını çıkarmasıyla mermi yediğini anlatan yaralı Serkan Balkan, “Saat 23.30 gibi işten gelmiştim, çay içiyordum. Aşağıdan dayak yiyen kadın seslerini duydum. Pencereyi bir açtım, kafamı uzatır uzatmaz kurşunu yemem bir oldu. Sabaha kadar da hastaneydim. Durumum iyi çenem kırık, 5 tane dişim kırık, ameliyat olacağım, onun sırasını bekliyorum. Tanımıyorum, aşağıda oturan ve sürekli taşkınlık yapan tipler ama birebir tanımıyorum. Direk bana ateş etti, bana ateş ederken gördüm. Bana ateş edenin yanında iki kişi daha vardı. Ama yüzünü göremedim, sadece bana nişan alıp ateş ettiğini gördüm, dayak yiyen kadınlar da vardı. Apar topar içeri girip, can havliyle hastaneye gittim” dedi.

“MOTOKURYE BENİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ”

Şahıslardan şikayetçi olduğunu anlatan Balkan, “Kurşun direk dudağımdan girdi, dişlerimi kırdı, çenemi parçaladı ve kulağımın arkasından çıktı. Sıyırma değil, tamamen içerden gitti. Baya ambulans aradık gelmeyince, sokaktan geçen motokurye beni hastaneye götürdü, beni yetiştirdi” diye anlattı.

“VUKUATLARI HİÇBİR ZAMAN BİTMİYOR MAHALLE ŞİKAYETÇİ”

Grubun mahalleye sürekli rahatsızlık verdiğini belirten ve ismini vermek istemeyen esnaf, “Saat 00.00 civarlarında silah sesleriyle balkona çıktım. Bizim mahalledekiler kendi aralarında kavga etmişler. Silahlı çatışma olmuş. Daha sonra polisler müdahale etmeye geldiler. Hiçbir zaman vukuatları eksik olmuyor. Tüm mahalle sakinleri onlardan şikayetçi, bildiğim kadarıyla onlardan yaralı yok” dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

