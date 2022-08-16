HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokaktan gelen sesler üzerine uyandı! Pencereden baktığında hayatının şokunu yaşadı: Kardeşi...

Sokaktan gelen sesler üzerine uyandı! Pencereden baktığında hayatının şokunu yaşadı: Kardeşi...

16.08.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 33 yaşındaki S.B. gece vakti gelen sokaktan sesler üzerine uyandı. Pencereden baktığında aracının alevler içerisinde olduğunu gördü. Hafif ticari aracın, husumetli olduğu erkek kardeşi E.C. tarafından ateşe verildiği ortaya çıktı. Polis olayla alakalı 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sokaktan gelen sesler üzerine uyandı! Pencereden baktığında hayatının şokunu yaşadı: Kardeşi...

Akıllara durgunluk veren olay, saat 02.20 sıralarında Akgün Mahallesi 35 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.B. (33), dün akşam saatlerinde hafif ticari aracını evinin önüne park ettikten sonra saat 02.20 sıralarında sokaktan gelen sesler üzerine uyandı. Pencereden baktığında park halindeki aracını alevler içerisinde gören S.B., dışarı çıkarak söndürmeye çalışırken komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Polis merkezine giden S.B., olayla ilgili olarak aralarında husumet bulunduğunu belirttiği erkek kardeşi E.C. ve eşi Z.C.'den şikayetçi oldu.

1ed521bf3685bfeb8f164d0147c7ec36

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise hafif ticari aracı yanan S.B.'nin evindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ceket ve kapüşonlu bir şüphelinin elinde tuttuğu bir şişe ile yürüyerek aracın başına geldiği görüldü. Ardından şişeyi aracın sol ön kaputunun üzerine bırakan ve içerisindeki yanıcı maddeyi ateşe veren şüphelinin olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

ARACI ATEŞE VERENİN KARDEŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracı ateşe veren şüphelinin S.B.'nin kardeşi E.C. olduğunu belirledi. Olayla ilgili E.C. ve eşi Z.C. ile aracın yerini E.C.'ye gösterdiği tespit edilen T.Ö. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tabancasını temizlerken kendini öldürdü!Tabancasını temizlerken kendini öldürdü!
Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!
Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!
Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Bitti bu iş' Nwakaeme için son adım! İşte G.Saray'a geliş tarihi...

'Bitti bu iş' Nwakaeme için son adım! İşte G.Saray'a geliş tarihi...

Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'

Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? SSB'den açıklama

Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? SSB'den açıklama

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Sosyal medyada olay yaratan iddia! Görüntüler İstanbul'dan

Sosyal medyada olay yaratan iddia! Görüntüler İstanbul'dan

İlginizi Çekebilir

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.