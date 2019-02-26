Söke'deki AVM'de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim 2018'de, Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde bulunan ve 22 ila 26 haftalık olduğu belirlenen ceninle ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, ceninin bir sokak köpeği tarafından mağazanın önüne getirilerek bırakıldığını tespit etti.

ERKEK ARKADAŞININ BABASI GÖMMÜŞ



Ceninin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA örneği alan ekipler, D.D'nin ismine ulaştı.Ekipler, D.D'nin düşük yaptığını, ölü doğduğu değerlendirilen ceninin, erkek arkadaşının babası tarafından alışveriş merkezinin karşısındaki zeytinlik alana gömüldüğünü belirledi. D.D. ile erkek arkadaşının babası gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi. (AA)



