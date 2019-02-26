HABER

Söke'deki AVM'de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde bir alışveriş merkezindeki mağazanın önünde cenin bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Söke'deki AVM'de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim 2018'de, Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde bulunan ve 22 ila 26 haftalık olduğu belirlenen ceninle ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, ceninin bir sokak köpeği tarafından mağazanın önüne getirilerek bırakıldığını tespit etti.

ERKEK ARKADAŞININ BABASI GÖMMÜŞ

Ceninin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA örneği alan ekipler, D.D'nin ismine ulaştı.Ekipler, D.D'nin düşük yaptığını, ölü doğduğu değerlendirilen ceninin, erkek arkadaşının babası tarafından alışveriş merkezinin karşısındaki zeytinlik alana gömüldüğünü belirledi. D.D. ile erkek arkadaşının babası gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi. (AA)


Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştularKarayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Gaziosmanpaşa'da binanın çatısı alev alev yandıGaziosmanpaşa'da binanın çatısı alev alev yandı
Çevre yolu çalışmasında büz döşenirken tarih ortaya çıktıÇevre yolu çalışmasında büz döşenirken tarih ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Söke Aydın bebek cesedi

En Çok Okunan Haberler

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 1 yorum
köpek kadar vicdanı olmayan insan dışı varlıklar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Beykoz'da toprak kayması! Bir evde hasar oluştu

Flaş! Beykoz'da toprak kayması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.