Söke’deki yangında tedbir amaçlı 90 ev tahliye edildi

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de arazözlerle, özel sektördeki arazözlerle yangına müdahaleler konusunda büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Bugün bizler de yangın maline gelerek ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Önlenmesi konusunda her türlü imkanımızı seferber ediyoruz.

"Yangının çıkış nedeni konusunda jandarma teşkilatımız büyük bir titizlikle çalışma sürdürüyor. Yangına müdahale konusunda orman teşkilatımız 6 helikopter ve iki uçakla anında müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden yapılan takviyelerle birlikte toplam 100 arazöz ve 500’e yakın işçiyle orman yangınlarına müdahalede bulunuyor.

"90 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

AFAD ve Kızılay ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Özellikle bölgemizde olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlarımızın olası yangından etkilenmeleri adına 90 hane de tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu akrabalarının yanına gitmek arzusunda olduğunu belirtti. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına kaymakamlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın desteğiyle her türlü tedbir ve çalışma yapılıyor.

Yangın tam olarak kontrol altına alınmış değil. Özellikle yangının ilk çıkış saatlerinde 45 kilometre hızla esen bir rüzgar vardı. Şu anda da 30 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Hava şartları yangına müdahale konusunda bizleri oldukça zorluyor. Ama buna rağmen tüm imkanlarımızla tüm arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor.

Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek ve bu konuda yapılan çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyabilmektir. Sabah hava aydınlanır aydınlanmaz havadan müdahale tekrar başlayacak. Devlet bütün imkanlarıyla burada ve yangına müdahale ediyor"

