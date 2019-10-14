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Şoke eden davetsiz misafir

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’nın ilk gününde bir yakınına misafirliğe giden Leyla Atalay, geri döndüğünde evde kocaman bir delik gördü.

Şoke eden davetsiz misafir

Barış Pınarı Harekatı’nın ilk gününde bir yakınına misafirliğe giden Leyla Atalay, geri döndüğünde evde kocaman bir delik gördü. Büyük şok yaşayan kadın, evin içerisinde ise patlamamış bir roket parçası buldu.
Akçakale ilçesi Yeni Mahalle Depo Sokak’ta yalnız yaşayan 55 yaşındaki Leyla Atalay, harekat başlamadan önceki akşam bir yakınına misafirliğe gitti. Harekatın başladığını haber alınca geri dönen kadın, eve geldiğinde ise kocaman bir delik gördü. İçeriye girdiğinde bir roket gören kadın, büyük şok yaşadı. Evinin harap hale geldiğini gören Leyla Atalay, hemen güvenlik güçlerinden yardım istedi. Eve gelen güvenlik güçleri, alınan güvenlik tedbirinin ardından havan mermisini kontrollü olarak patlattı. Kadının harabeye dönen evinin onarılması için Akçakale Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.
Yaşadıklarını anlatan Leyla Atala, "Akşam misafirliğe gitmiştim,ev boş ve kimse yoktu. Dönüşte evime havan mermisi düştüğünü ve patlamadığını gördüm.Emniyet yetkililerine haber verdim ve gelip kontrolü patlatılır" dedi.
Belediye Fen İşleri Görevlisi Oğuz Narin ise Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatıyla onarım çalışması başlattıklarını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı’nda zarar gören ve yıkılan evlerin tamiratını yapıyoruz. Leyla ablanın da evine havan topu isabet etmiş. Burayı da eski haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Şoke eden davetsiz misafir

Şoke eden davetsiz misafir

Şoke eden davetsiz misafir

Şoke eden davetsiz misafir

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