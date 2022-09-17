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Şoke eden dolandırıcılık yöntemi! 'E-Devlet'ten kontrol et' deyince inandı, gerçek 10 ay sonra ortaya çıktı

17.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sigortasını yenilemek istediği sırada 10 aydır sigortasız bir şekilde gezdiğini öğrenen Murat Kavak, ''Bir sigorta acentesi beni aradı. Önce dolandırıcı olduklarını düşündüm ancak E-Devlet’ten sigortanın yapıldığını kontrol edebileceğimi söylediler. Daha sonra sigortamı yaptılar. E-Devlet’ten kontrol ettiğimde de, bana gönderdikleri poliçede de 365 günlük sigortamın yapıldığını gördüm. Ben de güvenip para gönderdim'' diyerek başına gelen olayı anlattı.

Şoke eden dolandırıcılık yöntemi! 'E-Devlet'ten kontrol et' deyince inandı, gerçek 10 ay sonra ortaya çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve aracının sigortası dolan 31 yaşındaki Murat Kavak’ın telefonu bir sigorta acentesi tarafından arandı. Telefondaki kişiyle bir süre konuşan Kavak, ilk olarak kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu düşündü. Ardından karşıdaki şahıslar, araca sigorta yaptıklarını E-Devlet üzerinden kanıt gösterdi. Bunun üzerine Kavak, şahısların parasını gönderdi. Olayın ardından 1 sene geçtikten sonra yeniden aracına sigorta yaptırmak için bir acenteye giden Kavak, 10 aydır sigortasız bir şekilde gezdiğini, daha önceki sigortasının yaptırıldıktan 2 ay sonra iptal edildiğini öğrendi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Kavak, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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“FİRMANIN HESAPLARININ ELE GEÇİRİLDİĞİNİ SÖYLEDİLER”

İnternet üzerinden bir sigorta acentesinden aracına sigorta yaptırdığını söyleyen Murat Kavak, “Beni aradılar. Önce inanmadım, ‘Milyonlarca dolandırıcılık sistemi var, beni dolandırmayacağınızı nereden bileyim?’ dedim. E-Devlet’ten sigortanın yapıldığını kontrol edebileceğimi söylediler. Daha sonra sigortamı yaptılar. E-Devlet’ten kontrol ettiğimde de, bana gönderdikleri poliçede de 365 günlük sigortamın yapıldığını gördüm. Ben de buna güvenerek bir şahıs üzerinden paralarını gönderdim. 1 yıl dolduktan sonra zorunlu trafik sigortamı yenilemek için acenteye gittiğimde acentede bana 10 aydır sigortamın olmadığı söylendi. Ben de başka bir acenteye gittim teyit edebilmek için. O acentede de bana aynı uyarı geldi. Daha sonrasında böyle bir durum mümkün mü diye sordum acenteme. ‘Sizin firmanız ödemeniz olmadığı için iptal etmiş’ dedi. Benim dekontum duruyor, hesap hareketlerim duruyor. Firma üzerinden şikayetçi olacağımı bildirdim. Firmanın genel merkezini aradım, çok ilgisizlerdi. Sonra ben acenteyi aradım, onlar da bana genel merkezdeki firmanın hesaplarının ele geçirildiğini söyledi. Onların bir açığının olduğunu söylediler, bu açığı kullanarak tüm acentelerde dolandırıcılık yapıldığını söylenildi. Ben de bunun üzerine adli işlemi başlatacağımı belirttim. ‘İstediğinizi yapabilirsiniz’ dediler. CİMER üzerinden şikayetçi oldum. Karakola da gittim. Adli işlemler başlayacak” dedi.

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“10 AY BOYUNCA FARKINDA OLMADAN SİGORTASIZ GEZMİŞİM”

Maddiyatı düşünmediğini, sadece bu durumun başkasının da başına gelmesini istemediğini kaydeden Kavak, “Benim burada maddi olarak fazla bir zararım yok. Ben bir sürücü olarak görevimi yapmama rağmen polis çevirmesinde aracım çekilebilirdi. Ölümlü bir kazaya karışabilirdim. Milyon liralar ödeyebilirdim. Ya da lüks bir araca çarpabilirdim. Binlerce lira ödeyebilirdim. Bu da insanları mağdur ediyor. Benden sonra başkası mağdur olmasın. Benim meselem bu. Şikayetçi olacağım, elimden geleni yapacağım. Suçlular cezasını alırsa sevinirim. Benim sigortamı 2 ay yapmışlar. 10 ay boyunca farkında olmadan sigortasız gezmişim. Öyle bir açık var ki 1 yıl sonra farkına vardığınızda giden gidiyor. Sigorta şirketini de Tüketici Hakları Mahkemesi’ne şikayet edeceğim. Şirket benim sigortamı yapmış, daha sonrasında iptal edilmesine rağmen ne bana bilgi verildi, ne E-Devletten iptal edildi. Kuralına uyan vatandaşların bu şekilde cezalandırılması mı lazım?” diye konuştu.

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“İNSAN DOLANDIRILDIĞINDA BİR TUHAF OLUYOR”

Sigorta şirketlerinin müşterisinin yanında olması gerektiğini vurgulayan Kavak, “Ben bir daha ne olursa olsun o firmayı kullanmam. Ne bir araba satışı olmuş, ne bir başvuruda bulunmuşum. Benim araba bilgilerim, ismim, soy ismim, kimlik numaram belli. Hiç değilse beni arayıp sigortamın iptal edildiğini söyleselerdi, ben yine gider sigortamı yaptırırdım. Bunun takibi sağlanmalı. İlk öğrendiğimde çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum, şok oldum. Birkaç acenteye daha sorma gereği duydum. Dolandırıldığımı o zaman hissettim. İnsan dolandırıldığında bir tuhaf oluyor. İnsanlara tavsiyem; internet üzerinden sigorta yaptıracakları zaman 3-4 kere düşünsünler. Mümkünse tanıdıkları acenteler üzerinden sigorta yaptırırlarsa daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli
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