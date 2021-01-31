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Şoke eden görüntü! Bir mahalle diken üstünde

31.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Şoke eden görüntü! Bir mahalle diken üstünde

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, 16 Şubat 2019'da meydana gelen heyelanın ardından oluşan derin yarıklar, yağışlarla birlikte genişledi. Hayvanlarını bırakamadıkları için bölgenin tepesine inşa edilen konteynerlerde kalmaya devam eden mahalle sakinleri, ev taleplerini yineledi.

Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, 16 Şubat 2019'da meydana gelen heyelanın ardından çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmiş, toplamda 27 ev tehlike nedeniyle tahliye edilmişti. Heyelan sonrası bölge sakinleri, Bornova Kaymakamlığı tarafından kiraya yerleştirildi ancak geçimlerini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını bırakamadıkları gerekçesiyle bölgenin tepesine inşa edilen 11 adet konteynerde kalmaya devam ediyor. Hayvanlarını heyelan bölgesinde besleyip konteynerlerine geri dönen vatandaşlar, bölgedeki çalışmaların tamamlanıp evlerine yerleşmeyi talep ederken, yağışlarla birlikte heyelanın neden olduğu yarıkların gün geçtikçe genişleyip derinleştiğini belirtti.

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"HAYVANLARIMIZI BIRAKAMAYIZ"

Mahalle sakinlerinden Sevim Kayal, "Hayvanlarımızı bırakamıyoruz ama tehlikenin içinde ne kadar yaşanır? Yağmurlardan sonra açılmalar devam etti. Bölgeye yakın noktaya ev yapılırsa buradan çıkarız" dedi.

Fatma Boğaziçi ise, "Hepimiz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanları bırakamıyoruz. İnek ve kuzular doğum yapıyor, gelmek zorundayız. Onları beslemek zorundayız. Buraya bir istinat duvarı yapılırsa yarıklar önlenir" diye konuştu.

Ezime Yalım isimli iki çocuk annesi mahalle sakini de, "İnternet olmadığı için çocuklar derslere katılamadı. Biz de hayvanlarımızı bırakamadığımız için buradayız. Bu yüzden gidemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bir başka mahalle sakini Adem Boğaziçi de, şu ifadelere yer verdi: "Burayı boşaltmamız istendi, biz de boşalttık. Hayvanlarımız burada, biz konteynerlere kalıyoruz. Sağlam olan evler varsa kalalım, sağlam değilse yeni evlerimiz teslim edilsin. Verilecek evlere hayvanlarımızı da götürmek zorundayız. Hayvanlar olmadan gidemeyiz. 3 yıl önce oluşan yarıklar gittikçe genişledi. Bir istinat duvarı yapılsaydı, sular buraya akmasaydı bu kadar sorun olmazdı. Hayvancılık yapanlar burada durmak zorunda. Biz hayvanlarımızla birlikte yeni bir yere taşınmayı talep ediyoruz."

İHA

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