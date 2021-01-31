Şoke eden görüntü! Bir mahalle diken üstünde

Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, 16 Şubat 2019'da meydana gelen heyelanın ardından çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmiş, toplamda 27 ev tehlike nedeniyle tahliye edilmişti. Heyelan sonrası bölge sakinleri, Bornova Kaymakamlığı tarafından kiraya yerleştirildi ancak geçimlerini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını bırakamadıkları gerekçesiyle bölgenin tepesine inşa edilen 11 adet konteynerde kalmaya devam ediyor. Hayvanlarını heyelan bölgesinde besleyip konteynerlerine geri dönen vatandaşlar, bölgedeki çalışmaların tamamlanıp evlerine yerleşmeyi talep ederken, yağışlarla birlikte heyelanın neden olduğu yarıkların gün geçtikçe genişleyip derinleştiğini belirtti.

"HAYVANLARIMIZI BIRAKAMAYIZ"

Mahalle sakinlerinden Sevim Kayal, "Hayvanlarımızı bırakamıyoruz ama tehlikenin içinde ne kadar yaşanır? Yağmurlardan sonra açılmalar devam etti. Bölgeye yakın noktaya ev yapılırsa buradan çıkarız" dedi.

Fatma Boğaziçi ise, "Hepimiz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanları bırakamıyoruz. İnek ve kuzular doğum yapıyor, gelmek zorundayız. Onları beslemek zorundayız. Buraya bir istinat duvarı yapılırsa yarıklar önlenir" diye konuştu.