Şoke eden görüntü! Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Muğla’da yaşayan 64 yaşındaki bir vatandaş karın ağrısı ve kusma ataklarıyla birçok hastaneye başvurdu. Sorununa çare bulamayan yaşlı hasta son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ne geldi. Burada ilk olarak Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz tarafından muayene edilen ve ileri tetkikler sonucunda ince bağırsağında yabancı bir cisimle tıkanıklık belirlenen hasta için operasyon kararı alındı. Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve genel cerrahi ekibinin katıldığı yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda hastanın ince bağırsağında nadiren görülen bir durumla karşılaşıldı. Tıkanmanın yaklaşık 50 adet zeytin çekirdeği ve çok sayıda incir partiküllerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

“MEYVE VE SEBZELERİN ÇEKİRDEKLERİNİ YEMEYELİM”

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirkıran, 64 yaşındaki hastanın Muğla’dan tedavi için hastaneye geldiğini belirterek, “Bir yıldan beri süren karın ağrısı, bulantı ve ishal gibi şikayetlerle başvurmuştu. Yaptığımız tetkiklerde kalın bağırsağı ve ince bağırsağının birleşim yeri bölgesinde yabancı bir cisim olduğunu tespit ettik. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta da o kısmı çıkarttık ve hasta şifayla taburcu oldu. Ameliyatta çok sayıda zeytin çekirdeğinin olduğunu gördük. Burada insanlarımızın halkımızın sebze ve meyveleri yerken, çekirdeklerini yememelerini öneriyoruz. Belki insanlar bunu şifa niyetine yiyebiliyorlar ama bunlar genellikle vücut tarafından sindirilemiyor ve onun için böyle bağırsak tıkanıklığı apandisit gibi bir takım sıkıntılara yol açabiliyor” diye konuştu.