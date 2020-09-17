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Şoke eden görüntü! Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşanan olay, ameliyatı yapan doktorları bile hayrete düşürdü. Muğla’dan tedavisi için Aydın’a gelen 64 yaşındaki bir hastanın karnından yaklaşık 50 adet zeytin çekirdeği ile çok sayıda incir partikülleri çıktı. Başarılı şekilde ameliyat edilerek bağırsakları temizlenen hasta, taburcu edildi.

Şoke eden görüntü! Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Muğla’da yaşayan 64 yaşındaki bir vatandaş karın ağrısı ve kusma ataklarıyla birçok hastaneye başvurdu. Sorununa çare bulamayan yaşlı hasta son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ne geldi. Burada ilk olarak Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz tarafından muayene edilen ve ileri tetkikler sonucunda ince bağırsağında yabancı bir cisimle tıkanıklık belirlenen hasta için operasyon kararı alındı. Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve genel cerrahi ekibinin katıldığı yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda hastanın ince bağırsağında nadiren görülen bir durumla karşılaşıldı. Tıkanmanın yaklaşık 50 adet zeytin çekirdeği ve çok sayıda incir partiküllerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

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“MEYVE VE SEBZELERİN ÇEKİRDEKLERİNİ YEMEYELİM”

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirkıran, 64 yaşındaki hastanın Muğla’dan tedavi için hastaneye geldiğini belirterek, “Bir yıldan beri süren karın ağrısı, bulantı ve ishal gibi şikayetlerle başvurmuştu. Yaptığımız tetkiklerde kalın bağırsağı ve ince bağırsağının birleşim yeri bölgesinde yabancı bir cisim olduğunu tespit ettik. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta da o kısmı çıkarttık ve hasta şifayla taburcu oldu. Ameliyatta çok sayıda zeytin çekirdeğinin olduğunu gördük. Burada insanlarımızın halkımızın sebze ve meyveleri yerken, çekirdeklerini yememelerini öneriyoruz. Belki insanlar bunu şifa niyetine yiyebiliyorlar ama bunlar genellikle vücut tarafından sindirilemiyor ve onun için böyle bağırsak tıkanıklığı apandisit gibi bir takım sıkıntılara yol açabiliyor” diye konuştu.

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“NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA İLE KARŞILAŞTIK”

Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da yapılan hazırlıkların ardından hastayı ameliyata aldıklarını ifade ederek, “Ameliyat yerine baktığımız zaman, doğru tespit yaptığımızı saptadık. Ameliyat yerinde bağırsağını açtığımız zaman yaklaşık 40-50 adet kadar zeytin çekirdeği olduğunu gördük. Bu nadir gördüğümüz bir durum, açıkçası şimdiye kadar görmediğimiz bir durumdu. Ameliyat tekniği olarak ince bağırsağındaki bu kısmı çıkartıp, ince bağırsaklarını uç uca tekrar ekledik. Kısa bir ameliyattı bizim için. Hastayı ameliyattan sonra servise aldık, sağlığına kavuştu, taburcu ettik. Hastamızın şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Bu tür vakalarda başka yabancı cisimlerle karşılaşabiliyoruz. Safra taşları ile daha sık karşılaşabiliyoruz. Safra taşları ince bağırsağı tıkayabiliyor. Veyahut psikotik rahatsızlıkları olan hastalar, buldukları şeyleri yiyebiliyorlar ama bu tarz vakalarla genellikle karşılaşmıyoruz. Özellikle bu zeytin çekirdeği ile ben şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Bu yüzden bizim için nadir görülen bir vaka ile karşılaştık" dedi.

İHA

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