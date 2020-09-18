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  4. Şoke eden görüntü! Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı

Şoke eden görüntü! Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından futbol topu büyüklüğünde 4 kiloluk kitle çıkarıldı.

Şoke eden görüntü! Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı

İstanbul’da yaşayan 43 yaşındaki F.P., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Başvurduğu hastanede genç kadına karnında bir kitle bulunduğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Ancak bu riskli ameliyatı olmaya cesaret edemeyen hasta ağrıları dayanılmaz hale gelince ameliyata karar verdi. Çekilen bilgisayarlı tomografi ve MR, yapılan tahliller ile ultrason tetkiki sonucunda genç kadının karnında kitle olduğu tespit edildi. Hasta hemen ameliyata alındı. Ameliyatla, genç kadının karnından 25 santimetre çapında 4 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Riskli ameliyatın ardından kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.

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“KARNINDAKİ ŞİŞLİĞİN KİLODAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ”

Operasyonun gayet başarılı geçtiğini dile getiren doktor, "Hastamız bize şiddetli karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Karnındaki şişliği kilo alımına bağlayan hastamızın bu büyüklükte bir kitle olacağı aklına bile gelmemiş. Şiddetli ağrılar olunca hastaneye başvurmuş. Ardından da bize ulaşmış. Yaptığımız tetkiklerde göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran diyafram dediğimiz yerden başlayıp, aşağıya kasık yani pelvis bölgesine uzanan oldukça büyük dev boyutlarda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında bir kitle tespit ettik. Hastada bazı semptomlar oluştuğunu da görünce hemen ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Durumu iyi. Karnının içesinden futbol topu büyüklüğünde yaklaşık 25 santimetrelik bir kitle çıkardık. Hastamızın ameliyat sonrası durumu da iyi gidiyor” dedi.

Gerçekleştirilen operasyon sonrası ağrılarından kurtulan ve rahat nefes alan F.P., “Uzun zamandır şiddetli karın ağrısı çekiyordum. Şu an ağrım kalmadı. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Karnımdan çıkan kitle beni hem şaşırttı, hem korkuttu” diye konuştu.

İHA

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