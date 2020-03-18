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  4. Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs, dünyada infial yaratmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bine dayandığı hastalıkta Çin'den sonra en çok etkilenen ülke 31 bini aşkın vaka ile İtalya oldu. 8 bin 500'e yakın hastası bulunan Güney Kore'den gelen görüntüler ise şok etkisi yarattı.

Güney Kore’deki kilisede ağzına tuzlu su sıkılan onlarca kişinin corona virüsü kaptığı ortaya çıktı. The South China Morning Post'un yetkililerin de görüşünü içeren haberine göre, Güney Kore'de yer alan bir kilisedeki görevlinin virüsü öldürür diye ağızlarına tuzlu su sıkmasının ardından, yaklaşık 50 kişi Covid-19'a yakalandı.

Seul yakınlarında bulunan Gyeonggi bölgesindeki Lütuf Nehri Toplum Kilisesi'nden (River of Grace Community Church) bir görevli, kiliseye gelen birçok kişi üzerinde aynı spreyi, başlığını dezenfekte etmeden kullandı ve böylece kilisenin papazıyla eşi de dahil olmak üzere yüz kadar katılımcının önemli kısmına hastalık bulaşmasına sebep oldu.
Video görüntülerinde yetkilinin spreyin ucunu, biri önceden koronavirüs taşıyıcısı olan bir dizi farklı üyenin ağzının içine soktuğu görülüyor. Gyeonggi bölgesinin Koronavirüs Görev Gücü Başkanı Lee Hee-young pazartesi günü şöyle konuştu:
"Sprey şişesinin başlığını hasta olduğu daha sonra doğrulanan bir cemaat üyesinin ağzının içine soktukları doğrulandı. Daha önce diğer cemaat üyelerine de spreyi dezenfekte etmeden aynısını yapmışlar. Bu, virüsün yayılmasını kaçınılmaz kılmış. Böyle yapmalarının nedeni tuzlu suyun virüsü öldüreceği yönündeki asılsız inanç."
Kilise şu an kapalı ve 1 Mart'la 8 Mart'taki ayinlere katılan cemaat üyelerinin hepsi test ediliyor. Bu yeni vaka kümesi tam da Güney Kore'de, kısmen de kapsamlı testler sayesinde, yeni Covid-19 vakalarında önemli bir azalma yakalanmışken meydana geldi.
Güney Kore Çarşamba günü 93 yeni vakayı doğrulamıştı. Hastalığı atlatarak pazar günü bakımdan bırakılan kişi sayısı da yeni enfeksiyon sayısını geçmişti. Ülkede şu anda 8 bin 500'e yakuın vaka bulunuyor.
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kilise

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