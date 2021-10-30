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  4. Şoke eden görüntü! Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alıp kaçtı

Şoke eden görüntü! Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alıp kaçtı

30.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de, 4 otomobile çarpıp caddeyi savaş alanına çeviren sürücü, kız arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

Şoke eden görüntü! Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alıp kaçtı

Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü, caddeden sokağa girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yolun sol tarafında park halindeki otomobile, ardından sağ tarafta park halindeki otomobillere çarpıp durdu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası kaza yapan sürücü, yanındaki kız arkadaşını da alarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamakiçin çalışmalara başladı.

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"OLAY YERİNİ TERK EDİP KAÇTI"

Bir görgü tanığı, "Önce beyaz arabaya çarptı, sonra siyah arabaya çarptı. Araçlar park halindeydi, 3 taneye çarptı, sonra olay yeri terk etti. Çalışanlar saldırınca, insanlar çok olunca yanında da kız arkadaşı vardı olay yerini terk edip gitti. Alkollü değildi. Çünkü arabada koku falan yoktu. Alkol mü vardı, başka bir şey mi, yoksa kızla kavga mı ediyordu bilmiyoruz ama vura vura geldi, dağıtıp, kaçıp gitti" dedi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sokağa girdiği, park halindeki otomobillere çarpıp durduğu görülüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Güngören
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