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  4. Şoke eden görüntü! Üsküdar'da tekel bayisini birahaneye çevirmişler

Şoke eden görüntü! Üsküdar'da tekel bayisini birahaneye çevirmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Üsküdar'da dün akşam tekel bayilerinde içki içildiği bilgisi alınması üzerine çok sayıda tekel bayisine denetim yapıldı. Denetimlerde sosyal mesafesiz şekilde tekel bayinin gizli bölmesinde içki içen 9 kişiye ceza kesildi.

Şoke eden görüntü! Üsküdar'da tekel bayisini birahaneye çevirmişler

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan tekel bayilerinde içki servisi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere baskın yaptı.

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Koronavirüs denetimlerinde tekel bayilerinin içinde bulunan gizli bölümlerde sosyal mesafesiz ve maskesiz şekilde içki içen 9 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan kişi başı 900 lira ve mekândaki gizli bölmede içki içirmekten işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

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Bir işletmenin ise gerekli izni olmadığı halde alkol satışı yaptığı tespit edildi. Tekel bayisinde yakalanan bir kişi de maske takmadığı için ceza kesen polislere kendisini "İçeride içki içiyordum." diyerek savundu.

DHA

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