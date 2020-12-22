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Şoke eden görüntü! Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler

22.12.2020 17:40 | Son Güncelleme:
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Şoke eden görüntü! Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler

Isparta'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, tuvalet deliğine gizlenen uyuşturucular bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bağlar Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı incelemede evde ve tuvalet deliğine gizlenen 85,49 gram metamfetamin, 2 bin 400 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt bulundu. Operasyonda ayrıca 7,65 mm çapında tabanca ve silaha ait 8 fişek, hassas terazi, uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan 2 aparat ele geçirildi.

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Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri de serbest bırakıldı.

DHA

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