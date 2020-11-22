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  4. Şoke eden görüntüler! Sokak kısıtlamasında, yol ortasında 2 kadını tokatladı

Şoke eden görüntüler! Sokak kısıtlamasında, yol ortasında 2 kadını tokatladı

22.11.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Şoke eden görüntüler! Sokak kısıtlamasında, yol ortasında 2 kadını tokatladı

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istedi.

Türkiye genelinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, dün saat 20.00'den bugün saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde dün akşam çekildiği belirtilen görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 2 kadınla sokak ortasında tartıştığı anlar yer aldı.

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Yanlarındaki 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kimliği belirsiz kişi, sokak kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, yol ortasında 2 kadına tokat attı. Konuşmalarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlardan birinin "Ne yapıyorsun?" dediği duyuldu.

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Kendilerini araca bindirmeye çalışan kişiden kurtulamayan kadınların "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istemeye çalıştığı anlar, görüntülere yansıdı.

DHA

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