Şoke eden iddia! Can Yaman seti birbirine kattı!

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' isimli magazin programında gündeme gelen iddia oldukça ilginç.

Can Yaman seti birbirine kattı iddiası

'Hangimiz Sevmedik' dizisinde rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlattığı gerekçesi ile 7 bin 830 lira adli para cezasına çarptırılan oyuncunun bu kez de sette fotoğraf makinesini fırlattığı iddia edildi.

İddiaya göre Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine ünlü oyuncu oldukça sinirlendi ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattı.

Ancak makine dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldi. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Can Yaman'ın seti takip eden bir izleyiciye fotoğraf makinesi fırlattığı iddia edildi. İddiaya göre fotoğraf makinesi yardımcı oyunculardan birinin başına geldi.

Can Yaman'ın seti takip eden bir izleyiciye fotoğraf makinesi fırlattığı iddia edildi. İddiaya göre fotoğraf makinesi yardımcı oyunculardan birinin başına geldi.

Can Yaman'ın seti takip eden bir izleyiciye fotoğraf makinesi fırlattığı iddia edildi. İddiaya göre fotoğraf makinesi yardımcı oyunculardan birinin başına geldi.