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Şoke eden iddia! Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2020 22:12 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a cuma günü hastaneye kaldırılmadan önce oksijen verildiği bildirildi.

Şoke eden iddia! Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'a dün oksijen takviyesi yapıldığı belirtildi.

Yetkili, dün helikopterle Walter Reed Askeri Hastanesine getirilmeden hemen önce Trump'a bir süre oksijen desteği verildiğini ifade etti.

TRUMP'TAN İYİYİM MESAJI

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Twitter hesabından Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın durumunun bu sabah itibarıyla gayet iyi olduğunu bildirmişti.

Diğer yandan, isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, muhabirlere Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmış, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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