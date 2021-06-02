Şoke eden kavga iki havayolu şirketine de aynı kararı aldırdı: Alkol satışı yapılmayacak

Southwest ve American Airlines, son zamanlarda yaşanan bir dizi olaydan sonra alkol servisini durduracak.

İki ABD'li havayolu şirketi, uçakta meydana gelen son olayda tartışma ve darp görüntülerinin de sosyal medyaya düşmesi üzerine uçuşlarda içki içilmesini yasakladı.

UÇUŞ GÖREVLİSİNİN DİŞLERİ KIRILDI

Kaliforniya'dan kalkan bir uçakta alkollü bir yolcunun uçuş görevlisine defalarca yumruk attığı, iki dişinin kırıldığı bildirilen uçuş görevlisinin yüzünden kanlar aktığı görülüyor.

Southwest Havayolu yetkilisi Chris Mainz, yolcuyu emniyet kemeri takmak gibi standart talimatları yerine getirmediğini ve tartışmanın bu yüzden çıktığını söyledi.

28 yaşındaki Vyvianna Quinonez, ciddi yaralanmaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis, uçuş görevlisinin "ciddi şekilde yaralandığını" söylerken hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte American Airlines, tüm uçaklarda maske zorunluluğunun sona ereceği 13 Eylül'e kadar uçuşlarda alkolü askıya aldı.

