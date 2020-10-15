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  4. Şoke eden olay! Çiftçinin pulluğuna patlamamış 3 tank mermisi takıldı

Şoke eden olay! Çiftçinin pulluğuna patlamamış 3 tank mermisi takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de, traktörle tarlasını süren bir çiftçi, aracın pulluğuna takılan 3 patlamamış tank mermisi buldu.

Şoke eden olay! Çiftçinin pulluğuna patlamamış 3 tank mermisi takıldı

Arpalık Çukuru mevkisindeki tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çilfçi, traktörün pulluğuna takılan 3 tank mermisini buldu. Çiftçinin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı.
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Uzman ekip, çevre güvenliği alarak yaptığı incelemede, mermilerin Makine ve Kimya Endüsrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen eğitim mermileri olduğu anlaşıldı. Eğitim için kullanıldığı için atıldığında patlamadığı belirtilen tank mermileri, imha edilmek üzere tarladan alındı.

DHA

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