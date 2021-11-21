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Şoke eden olay! Kadın çantası içinde cenin bulundu

21.11.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şoke eden olay! Kadın çantası içinde cenin bulundu

Geylani Mahallesi'nde akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi.

4-5 AYLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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