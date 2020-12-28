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  4. Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

28.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Metehan Dağdelen, bir zincir marketten satın aldığı 6'lı maden suyundan kapağı açılmamış şişelerden birinin içinde örümcek görmesi üzerine Tüketici Mahkemesine başvurdu.

Davacı Metehan Dağdelen'in avukatı Burak Temizer aracılığıyla Bakırköy Tüketici Mahkemesine delil tespiti için sunulan dava dilekçesinde, Dağdelen'in 1 Kasım'da ikametine yakın bir zincir marketten 6'lı maden suyu aldığı anlatıldı.

Dağdelen'in henüz kapağı açılmamış şişelerden birinin dibinde örümcek gördüğü kaydedilen dilekçede, ürünün kapalı olup olmadığı ve ait olduğu firmanın tespit edilmesi istendi.

'KAPAĞINDA BOZULMAYA RASTLANILMADI'

Mahkeme, dilekçeyle birlikte delil olarak sunulan maden suyunu gerekli incelemelerin yapılması için bilirkişiye gönderdi.
Gıda Mühendisi bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, şişenin dibinde örümcek bulunduğu, ürünün bahsi geçen firmaya ait olduğu, kapağında ise hiçbir dezenformasyona rastlanmadığı belirtildi.

50 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Davacı Dağdelen'in avukatı Temizer yaptığı açıklamada, Bakırköy Tüketici Mahkemesi nezdinde delil tespiti isteminde bulunduklarını belirterek, "Gıda mühendisi bilirkişinin raporuyla da sodanın ağzının kapalı olduğu ve dışarıdan da kapak açılmaksızın sodaya bu tip bir örümceğin konulmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Müvekkil ve ailesi bundan böyle tüm içeceklere ve hatta yiyeceklere şüpheyle yaklaşacak. Kendilerinde halihazırda özellikle içeceklere karşı obsesyon gelişmiş durumda. Delil tespitinin ardından aynı mahkemede davalı üretici firmaya karşı 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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