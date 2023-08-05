Şoke eden olay! Ünlü fenomen Merve Veziroğlu'nu eşi 32 yerinden bıçakladı

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınıyordu. Youtube ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan fenomen ismin eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dün yaşanan olayda, Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Y.Y. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

"YOĞUN BAKIM ALDILAR, KANAMASI VAR"

"Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var." diyen Merve Yıldırım'ın ablası Şerife Yıldırım açıklamasında "Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." cümlelerine yer verdi.

"ARALARINDA GEÇİMSİZLİK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"

Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" dedi.

