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Şoke eden ölüm! Hamileliğinin tüm detaylarını paylaşıyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 15.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Nicole Thea'nin ani ölümü hayranlarını yasa boğdu. Son olarak hamileliğiyle ilgili paylaşımlarda bulunan fenomenin ölüm nedeni araştırılıyor.

Şoke eden ölüm! Hamileliğinin tüm detaylarını paylaşıyordu

Sosyal medya fenomeni Nicole Thea hayatını ani bir şekilde kaybetti. 24 yaşındaki fenomenin ölümü akıllarda hayatını doğum yaparken mi kaybetti sorusunu getirdi.

Doğum yapmasına çok az kalan genç kadının doğmamış erkek bebeğiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıklayan ailesi ölümün doğum sırasında gerçekleşmediğini açıkladı.

Nicole'ün annesi kızının ölümünden sonra yaptığı Instagram paylaşımında 'Kızımın tüm sevenleri ve destekçilerine sesleniyorum: Kızımı ve Reign adını vermeyi planladığı doğmamış oğlunu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz' ifadelerini kullandı.

Nicole geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda takipçileriyle hamileliğinin gidişatını paylaşmıştı.

Talihsiz fenomen videoda kendini kötü hissettiğini söylemiş 'Ölüyormuş gibi hissediyorum' ifadesini kullanmıştı.

Nicole Thea'nın YouTube'da 100 bin, Instagram'da ise 200 binden fazla takipçisi bulunuyordu.

Nicole'un kendisi gibi dansçı ve YouTuber olan sevgilisi de çocuğunun babası olan Global Boga da geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak sevgili oğlumuzun pazartesi günü doğmasını bekliyoruz paylaşımı yapmıştı.

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